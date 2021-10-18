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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هجوم برلماني على اتحاد الكرة بسبب التعاقد مع فينجادا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شن عدد من النواب، هجوما حادا علي اتحاد الكرة خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم،  بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة.


وتساءل النائب أحمد الألفي عضو مجلس النواب، عن موقف انتخابات اتحاد الكرة، وعن سبب عدم الإعلان عنها وعدم اعتماد ونشر لائحة اتحاد الكرة حتي الآن، مشيرا إلي ذلك سيكون سببا في عدم إجراء انتخابات، متابعا، هل كما يقال ان انتخابات اتحاد كرة اليد لن تجرى مثل باقي الهيئات الرياضية لأن د.حسن مصطفي رافض لذلك. 


كما تساءل، هل يصح أن يكون الثلاثة اتحادات للألعاب الجماعية الكبيرة في مصر تديرها لجان وليس مجلس إدارة منتخب.

 

وتابع، أيضا كيف يتم إقالة جهاز فني المنتخب الاوليمبى وبعدها بشهر يتم تعيينه واحداث حالة سخط عام في الشارع والوسط الرياضي كله، وأين دور الوزارة في ذلك.


وأضاف، لماذا لم يتم الأخذ برأى ومقولة رئيس الجمهورية بضرورة تواجد المدرب الوطني وتم التعاقد مع جهاز فني اجنبي يتقاضي الدولارات في بلد تحتاج كل دولار، ولماذا يتم دفع مبالغ مالية كبيرة لمدير فني الاتحاد البرتغالي فينجادا بخلاف الجهاز الفني وما دوره مادام به منذ تواجده من أكثر من ستة شهور.

اتحاد اتحاد الكرة حزب مستقبل وطن انتخابات اتحاد الكرة الألعاب الجماعية المنتخب الاوليمبى جهاز فني

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