عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات سموحة في الدوري الممتاز حتى الجولة الثامنة

سموحة
سموحة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم جدول مباريات الدوري المصري الممتاز من الأسبوع الأول حتى الثامن، وتم ارساله للأندية المشاركة في المسابقة.


ويستهل نادي سموحة مشاركاته بالدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بمواجهة الاتحاد السكندرى الأثنين 25 أكتوبر الجاري باستاد الإسكندرية.
مباريات نادي سموحة :
الأسبوع الأول
- سموحة × الاتحاد السكندرى
(الاثنين 25 أكتوبر - 5:30 مساءً - استاد الإسكندرية)
الأسبوع الثاني
- المصرى × سموحة
(الأحد 1 نوفمبر - 5:30 مساءً - استاد برج العرب)
الأسبوع الثالث
- سموحة × الشرقية للدخان
(الجمعة 5 نوفمبر - 3 عصرا - استاد الإسكندرية )
الأسبوع الرابع
- انبي × سموحة
( 19 نوفمبر - 8 مساءً - استاد بتروسبورت
الأسبوع الخامس
- سموحة × طلائع الجيش
( 22 نوفمبر - 3 عصراً - استاد الإسكندرية)
الأسبوع السادس
- الأهلي × سموحة
( 25 نوفمبر - 8 مساءً - استاد السلام)
الأسبوع السابع
- سموحة × الاسماعيلي
(21 ديسمبر - 3 مساءً - استاد الإسكندرية)
الأسبوع الثامن
- البنك الاهلي × سموحة
(26 ديسمبر - 5:30 - استاد بترو سبورت )

رابطة الأندية المحترفة الدوري المصري الممتاز نادي سموحة الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية

موضوعات متعلقة

لاعبو سموحة يتلقون لقاح كورونا قبل انطلاق الموسم الجديد

ترشيحاتنا

كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. الإفتاء توصي بـ7 أعمال

تامر أمين عن فساتين مهرجان الجونة: بيلبسوا كده عشان الترند.. فيديو

ثنائي أجنبي.. بيراميدز يضم 6 صفقات استعدادا للموسم الجديد

خيالي وليس واقعيا.. تعليق هالة صدقي على فيلم ريش

سلطان عُمان يأمر بالعفو عن 328 سجيناً بمناسبة المولد النبوي

كيف نحتفي بميلاد النبي ووفاته؟.. علماء يجيبون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسبب في انسحاب الفنانين وسخط الجمهور.. قصة فيلم بمهرجان الجونة يسيء إلى مصر

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل 5 أيام غير مستقرة من الثلاثاء إلى الأحد

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

الزراعة: الحكومة تبذل جهودا للسيطرة على أسعار البيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من نجريج إلى قصر الكسندرا.. كيف احتل الملك المصري محمد صلاح قلوب الانجليز؟

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

فيديو

خطف الانظار..محمد صلاح يلبي دعوة الأمير ويليام في حفل جائزة إيرث شوت

كرواسون وعيش لبناني.. مكونات الوجبات المدرسية الجديدة 2021

إيلون ماسك .. كيف جمع أغنى رجل في العالم ثروة 230 مليار دولار

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: ولد الهدي فالكائنات ضياء

الشيخ عبد الوهاب خليفة يكتب: نور ميلاد طه

نورا عبد اللطيف تكتب: عَدلُ المصطفَى صلى الله عليه وسلم

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات يا سيادة الرئيس

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

اﻟﻤﺰﻳﺪ