مواعيد مباريات سموحة في الدوري الممتاز حتى الجولة الثامنة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم جدول مباريات الدوري المصري الممتاز من الأسبوع الأول حتى الثامن، وتم ارساله للأندية المشاركة في المسابقة.



ويستهل نادي سموحة مشاركاته بالدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بمواجهة الاتحاد السكندرى الأثنين 25 أكتوبر الجاري باستاد الإسكندرية.

مباريات نادي سموحة :

الأسبوع الأول

- سموحة × الاتحاد السكندرى

(الاثنين 25 أكتوبر - 5:30 مساءً - استاد الإسكندرية)

الأسبوع الثاني

- المصرى × سموحة

(الأحد 1 نوفمبر - 5:30 مساءً - استاد برج العرب)

الأسبوع الثالث

- سموحة × الشرقية للدخان

(الجمعة 5 نوفمبر - 3 عصرا - استاد الإسكندرية )

الأسبوع الرابع

- انبي × سموحة

( 19 نوفمبر - 8 مساءً - استاد بتروسبورت

الأسبوع الخامس

- سموحة × طلائع الجيش

( 22 نوفمبر - 3 عصراً - استاد الإسكندرية)

الأسبوع السادس

- الأهلي × سموحة

( 25 نوفمبر - 8 مساءً - استاد السلام)

الأسبوع السابع

- سموحة × الاسماعيلي

(21 ديسمبر - 3 مساءً - استاد الإسكندرية)

الأسبوع الثامن

- البنك الاهلي × سموحة

(26 ديسمبر - 5:30 - استاد بترو سبورت )