التعليم : تسليم التابلت لـ طلاب أولى ثانوي خلال أيام

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توزيع أجهزة التابلت على طلاب أولى ثانوي خلال أيام.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية بشأن تابلت أولى ثانوي.

وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بإعداد بيان رسمي معتمد من مديري المديريات التعليمية عن أعداد الطلاب المقيدين بـ أولى ثانوي بمدارس الثانوي العام المستهدفين من استلام التابلت وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة التنبيه على الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالإدارات والمدارس بضرورة سداد رسوم أقساط تأمين التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي وذلك على النحو التالي :

طلاب أولى ثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

المعلمين والسادة القائمين على العملية التأمينية بالمديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة التأمينية الرابعة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب او المعلم في التغطية التأمينية ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد أو قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي / التلف الجزئي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية التي يتم تدريسها هذا العام لطلاب الثانوية العامة (طلاب الصف الثالث الثانوي العام).

ونفت وزارة التربية والتعليم كل ما يقال عن تعديل منهج الأحياء المقرر على طلاب الثانوية العامة، مشيرةً إلى أنه كما هو كالعام السابق دون أي تغييرات أو إضافات جديدة.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن جميع مناهج المرحلة الثانوية العامة لم يتم طباعتها، وإنما يتم فقط إتاحتها إلكترونياً على بنك المعرفة المصري.

مواصفات أجهزة تابلت الصف الأول الثانوي





* الجهاز من ماركة سامسونج، وهو أسود اللون وبجودة عالية.

* مساحة الشاشة 10.1 بوصة.

* جهاز التابلت سيكون مزودا بقلم إلكتروني مطور

* التابلت يتميز بقوة وحساسية خاصية اللمس الموجودة في الشاشة.

* الجهاز يدعم إمكانية تركيب شريحة اتصال.

* كما يمكن تشغيل الإنترنت عليه من خلال واي فاي على أي شبكة خارجية.

* الجهاز له رقم تسلسلي أو سيريال نمبر لتتبعه حال فقدانه أو سرقته.

* الجهاز مبرمج بصورة موحدة سواء للطالب أو للمعلم.