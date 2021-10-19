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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. دعم مالي 2400 ريال شهريًا للعاملين في تطبيقات نقل الركاب

الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للنقل

دعت الهيئة العامة للنقل، المواطنين للاستفادة من برنامج دعم العمل الحر "النقل الموجه"، الذي يستهدف العاملين المتفرغين في نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات "توجيه المركبات" وكذلك الباحثين عن عمل.

 

قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية " واس"، أن الدعم المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كأحد مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.

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وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت 17 تطبيقًا لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات في الاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 2400 ريال عند إكمال 42 رحلة شهريًا.


و يمكنهم التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل والتأكد من متطلبات البرنامج واستيفاء شروطه: كأن يكون المتقدم سعوديًا وغير موظف حكومي، وأن لا يكون صاحب سجل تجاري، وأن يقوم بالتسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق الموارد البشرية والحصول على وثيقة العمل الحر من بوابة العمل الحر freelance.sa.

 

يأتي البرنامج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وشركة عمل المستقبل.
 

اقتصاد السعودية مال واعمال الهيئة العامة للنقل نقل الركاب اخبار الخليج

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