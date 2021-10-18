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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب: فينجادا لم يطور شيئا في الكرة المصرية

النائب محمود حسين،
النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه خلال أيام سيدخل قانون الرياضة مجلس النواب.

 

وأضاف محمود حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور”: توصلنا لبعض التوصيات وناقشنا 12 طلب إحاطة من أصل 27 طلبا.

 

وتابع محمود حسين، أن اتحاد الكرة القدم عليه مديونية للضرائب قيمتها 51 مليون جني للضرائب، مشيرا إلى أن فينجادا لم يطور أي شيء في الكرة المصرية.

 

أعطينا فرصة ومهلة

وأشار  رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن  أنه أعطينا فرصة ومهلة للمهندس أحمد مجاهد لاستكمال الردود بالمستندات بشأن مخالفات اتحاد الكرة.

 

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن "أي جنيه يدخل خزينة إتحاد الكرة، أصبح مال عام، ويسائل عليه.

النائب محمود حسين مجلس النواب قانون الرياضة الكرة المصرية فينجادا

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