نشأت الديهي: منصف المرزوقي فقد عقله واتزانه النفسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، انحاز لجماعة الإخوان، ومارس رذيلة سياسية ويطالب الدول الممولة لتونس بوقف المساعدات والدعم المقدم لتونس؛ نتيجة غياب حقوق الإنسان في تونس وما يقوم به الرئيس التونسي.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن منصف المرزقي فقد عقله ولا يوجد لديه اتزان نفسي، وهو كاره لمصر ويرتمي في أحضان الإخوان، مشيرًا إلى أن الرئيس التونسي قرر سحب جواز السفر التونسي من منصف المرزوقي.



وتابع أن هناك 100 شخصية من مصر والعالم العربي أعربت عن تضامنها مع الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، في مواجهة الرئيس التونسي، من بينهم توكل كرمان، وأيمن نور، ويحيى حامد، وزير استثمار حكومة الإخوان، وحسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.