جامعة عين شمس: 100% نسبة حضور الطلاب..ولدينا إصابات بـ كورونا بين العاملين

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إننا بدأنا منذ أكثر من أسبوع العام الدراسي الجديد في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن عدد الطلاب 200 ألف طالب، و 25 ألف طالب في دراسات عليا.



وأضاف المتيني، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الحضور بنسبة 100% في العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن كل المعلمين في الجامعة حصلوا على التطعيم بنسبة 100%، و 40% من الطلاب.



وتابع، أنه لن يسمح الدخول للجامعة لمن لم يحصل على التطعيم، ومستمرون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالجامعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكمل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن لدينا إصابات في صفوف العاملين بالجامعة بفيروس كورونا، متابعا أن جائحة كورونا غيرت وجه التعليم في العالم وأوجدت نظاما جديدا.

