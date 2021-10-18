لميس الحديدي: القلق الأوروبي يتصاعد بسبب عودة الذئاب المنفردة.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن القلق يتصاعد على الصعيد الأوروبي مع عودة ظاهرة الإرهاب المسمة بـ "الذئاب المنفردة".

تابعت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON: "يوم الجمعة قتل النائب ديفيد اميس، حيث توفي متأثراً بجراحه، بعد أن تعرض للطعن مرات عدة، خلال حضوره تجمّعا في دائرته الانتخابية في جنوب شرق إنجلترا.

وأضافت لميس الحديدي: "هذه ظاهرة تعني أن العمليات الإرهابية المدارة لاتكون تحت إشراف تنظيم معين وإنما تكون عمليات يقوم أشخاص إرهابيين بصفتهم المستقة، عقب الفتح الاقتصادي الذي شهدته أوروبا بعد الحجر الصحي بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث أن فكرة مكوث الناس بشكل أكبر أمام الإنترنت تؤدي لزيادة غضبها ومن ثم تطرفها".