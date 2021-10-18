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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوسف الشريف يهنئ جمهوره بمناسبة المولد النبوي الشريف

صدى البلد

حرص الفنان يوسف الشريف،على تهنئة جمهوره، بمناسبة المولد النبوى الشريف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب الشريف لجمهوره:"اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة #المولود_النبوى_الشريف".


 

ويوسف الشريف اسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، وتم تغيير الاسم إلى يوسف الشريف بالاتفاق مع المخرج شريف صبري عند التحضير لفيلم 7 ورقات كوتشينة، والذى شارك فى بطولته الفنانة روبى .

 

يوسف الشريف من مواليد القاهرة، وتخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم ميكانيكا دفعة 2002، كانت بدايته في فيلم 7 ورقات كوتشينة مع روبي، ثم شارك في فيلم فتح عينيك في دور ضابط شرطة مع مصطفى شعبان، وفيلم آخر الدنيا مع  نيللي كريم، ثم فيلم هي فوضى، وهو آخر أعمال المخرج الراحل يوسف شاهين.

 

و حصل يوسف على أول بطولة مطلقة له في فيلمه العالمي الذي حقق فيه نجاحًا ومثل دور مالك لاعب كرة القدم الذي يحلم بالاحتراف.

 

شارك الشريف  بمسلسل السندريلا مع منى زكي بدور زوجها المخرج الكبير علي بدرخان.

 

قدم يوسف الشريف عددا من الاعمال التليفزيونية الهامة ، والتى شكلت محطات هامة فى مشواره  من أبرز ها  مسلسل المواطن إكس ، والذى أهل يوسف الشريف لخوض البطولات المطلقة بعد ذلك من خلال مسلسل رقم مجهول، زي الورد،اسم مؤقت،الصياد،لعبة ابليس،القيصر ، كفر دلهاب والنهاية وأخيرا كوفيد 25 . 

 

أثار الشريف الجدل بسبب تصريحاته عن وضعه شرطا فى عقود الأعمال الدرامية التى يشاركها فى بطولتها بعدم تقديم مشاهد ساخنة .

 

ما عرض يوسف الشريف للانتقاد أيضاً هو حرصه على عدم ملامسة إحدى الفنانات فى أحد المشاهد بمسلسل النهاية ، الا ان هناك فنانين دعموه مؤكدين انها حرية شخصية .

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