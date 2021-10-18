الزمالك يواجه الأهلي في قمة الدور الأول بالدوري على استاد القاهرة

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديلا على ملعب مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الجمعة 5 نوفمبر المقبل ، وتقرر إقامتها باستاد القاهرة بدلا من استاد الدفاع الجوي.



وأكدت الرابطة أنه حدث خطأ مطبعي في جدول الدوري بوضع المباراة باستاد الدفاع الجوي وهو الملعب الاحتياطي للزمالك ولكنها ستقام باستاد القاهرة الدولي.



وكانت رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري أعلنت عن مواعيد مباريات أول 8 جولات من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021-2022.



وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى: الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الحالي باستاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

الجولة الثانية: طلائع الجيش والزمالك يوم الأحد 31 أكتوبر باستاد برج العرب في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الثالثة: الزمالك والأهلي يوم الجمعة 5 نوفمبر المقبل باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

الجولة الرابعة: الإسماعيلي والزمالك يوم الجمعة 19 نوفمبر باستاد الإسماعيلية في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الخامسة :الزمالك والبنك الأهلي يوم الإثنين 22 نوفمبر باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا والزمالك يوم الخميس 25 نوفمبر باستاد بتروسبورت في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة السابعة: المقاولون العرب والزمالك يوم الثلاثاء 21 ديسمبر المقبل باستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً.

الجولة الثامنة: الزمالك وغزل المحلة يوم السبت 25 ديسمبر باستاد القاهرة في الخامسة والنصف مساءً.

يذكر أن الزمالك كان قد توج بالدوري الممتاز عن جدارة واستحقاق، في الموسم الماضي وذلك للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.