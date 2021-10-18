مكالمة الوداع.. السيسي وميركل يؤكدان على قوة العلاقات المصرية الألمانية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعربت المستشارة الألمانية خلال المكالمة عن تقديرها لمسيرة التعاون المتنامي والمثمرة مع مصر تحت قيادة الرئيس خلال السنوات الماضية.

وأكدت اعتزاز بلادها بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، وحرصها على استمرار ألمانيا في تعزيز تلك العلاقات ودعم الجهود التنموية المصرية مستقبلاً كمنهج ثابت للسياسة الألمانية، وكذلك فيما يتعلق بالتنسيق الوثيق مع مصر في ضوء الثقل السياسي البارز التي تتمتع به على الصعيد الإقليمي عربياً وأفريقياً ومتوسطياً، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

تكريم المستشارة الألمانية

ومن جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اتصال المستشارة الألمانية بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ليس اتصالا دبلوماسيا للتوديع قبل تسليم السلطة فقط، بل هو تكريم لها نظرا لدورها في تطوير العلاقات بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية.

وتابع فهمي في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن العلاقات المصرية الألمانية في المجالات الاقتصادية والعسكرية والتجارية ازداد بشكل كبير.

وأضاف: «على المستوى العسكري مصر استحوذت على فرقاطات وغواصات وأسلحة متنوعة من ألمانيا مما أضاف إلى العلاقات بين البلدين ثقلا استراتيجيا ومنافع ورؤية مشتركة في مواجهة الإرهاب».

تفاهم كبير

ولفت فهمي إلي أن مصر وألمانيا بينهما تفاهم كبير في العديد من القضايا الأمنية وقضايا شرق المتوسط، وهناك دعم ألماني لمصر في قضية سد النهضة، بالإضافة إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة قناة السويس وغيرها.

وأوضح أن ألمانيا هي من تقود قاطرة الاتحاد الأوروبي مع فرنسا في هذا التوقيت، كما أنها أقوى اقتصاد في القارة الأوروبية، ولهم علاقات جيدة في كافة القطاعات مع المجتمع العربي.

ملفات مشتركة

وتابع: «ألمانيا تؤيد الموقف المصري في ليبيا، ويؤكدون على أهمية العلاقات مع مصر والشرق الأوسط ككل».

واختتم: «هناك تطابق في الملفات بين مصر وألمانيا الخاصة بأمن شرق المتوسط والهجرة الغير شرعية وتطوير وتنمية مجالات التجارة المشتركة، وزيادة نسبة الاستثمارات في مصر عن طريق الشركات الألمانية مثل سيمنز وغيرها من الشركات في مختلف المجالات».

اتصال المستشارة الألمانية بالرئيس السيسي

وشهد الاتصال التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المختلفة بين البلدين في جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق بالارتقاء بالتبادل التجاري، وتعزيز السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة تداعيات جائحة كورونا، وكذا موضوعات التعليم وبناء الشخصية للأجيال الجديدة من الطلاب، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشاد الجانبان بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تجسد في التعاون الوثيق والشراكة بين مصر مع العديد من الشركات الألمانية العملاقة، والتي شهدت تنفيذ مشروعات ضخمة وغير مسبوقة في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل قطاعات اقتصادية وصناعية أخرى، بما يكفل من جهة استفادة مصر من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي، ويفتح المجال من جهة أخرى أمام الجانب الألماني للتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية نظراً لتمتع مصر بمميزات تجارية تفضيلية تجعلها بوابة لنفاذ المنتجات لتلك الأسواق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأزمة الليبية، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار التشاور المكثف في هذا الملف المهم بين البلدين في الفترة الحالية، أخذاً في الاعتبار الدور الحيوي لمصر في إطار العمل على تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي، وكذا الدور المقدر الذي اضطلعت به ألمانيا تحت قيادة المستشارة "ميركل" لتنسيق الجهود الدولية في الملف الليبي، مع التوافق في هذا الإطار بشأن ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية في ليبيا وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم، فضلاً عن إخراج كافة القوات الأجنبية والإرهابيين الأجانب من الأراضي الليبية.

وتم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية؛ حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجهود مصر لإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى التحركات والاتصالات التي تقوم بها مصر على المستوى الثنائي والدولي لإحياء عملية السلام وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال استئناف مباحثات السلام على أساس المرجعيات الدولية، وهي الجهود التي ثمنتها المستشارة الألمانية، مؤكدةً حرص بلادها على استمرار التشاور وتبادل الرؤى مع مصر في هذا الخصوص.

كما تم التباحث بشأن آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على الموقف المصري في هذا الإطار بالتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد، لاسيما في ضوء ما ورد في البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي.