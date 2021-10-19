شركة أوراسكوم للتنمية: مدينة الجونة أصبحت مساحة شاسعة وكانت بداية التسعينات تراب..فيديو

أكد عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية ، أن مدينة الجونة التي تم إنشائها منذ 32 عاماً لم تعد مدينة صغيرة بل باتت مدينة شاسعة المساحة قائلاً : بمقارنة الوضع الحالي في المدينة بأخر زيارة لي في أوائل تسعينيات القرن المنصرم يتضح جلياً .. كان وقتها المدينة عبارة عن قرية صغيرة وسط الصحراء ومجموعة بيوت وبحر فقط وكانت بعيدة عن مدينة الغردقة "



وتعليقاً على حريق " الجونة " التي نشبت في منطقة " البلازا " تابع عمر الحمامصي في لقائه خلال برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " : " كانت ساعات صعبة بدأت في الصباح الباكر في اليوم الذي يسبق فعاليات المهرجان بنحو أربعة وعشرين ساعة بدات ببلاغ بوجود حريق صغير وعندما وصلنا لمدينة الجونة فوجئنا أن النيران التهمت خمس منطقة المؤتمرات "

أكمل : " الصراحة الموقف ده فكرني بأحداث 11 سبتمبر لاني كنت وقتها هناك وانتابني القلق لما شفت الدخان الأسود الكثيف المنبعث من موقع الحريق ولما وصلت منظر النار وعشرات ومئات الناس المتكتلة حول المكان بهمة وشجاعة لمحاولة الإطفاء جالي "

لكنه قال أنه بعد ذلك استشعر أن العاملين في الجونة أنهم ليسوا موظفين فقط في المدينة قائلاً : حسيت إن الناس دي خايفة على بيتها مش بس العاملين في أوراسكوم لكن كل الجهات في محافظة البحر الأحمر جم كلهم وهم في نص ساعة واشتغلوا بهمة ونشاط "