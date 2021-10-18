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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمود المتيني: التعليم في كليات الطب المصرية الأفضل على مستوى العالم

الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن التعليم في كليات الطب المصرية هو الأفضل على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك نقص شديد في الأطباء في الغرب.

وأضاف  محمود المتيني، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الأخطاء الطبية وارد وله قواعد منظمة، لافتا إلى أن لم نرى في العالم طبيب يذهب للنيابة العامة بسبب مضاعفات طبية ويطلق عليه خطأ طبي.

وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن لا توجد جريمة في الغرب بسبب عملية طبية خطأ، مستدركا أن هناك جهات معينة في الغرب تحقق مع الأطباء وليس النيابة العامة.

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن تصنيع الدواء في مصر بدأت منذ ثلاثينات القرن الماضي، مضيفا أن الدولة تسعى لتوطين صناعة الدواء الجديدة كالأورام والفيروسات في مصر.

وأضاف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن مصر لديها طموحات كبيرة من أجل تصدير الأدوية، لافتا إلى أن مدينة الدواء تضم كيانات الأدوية الجديدة.

وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن ستكون معنية بتصنيع المواد الخام للأدوية، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التجارب السريرية لم يتم الإعلام عنها بعد.

وأكمل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن البنية التحتية لتنفيذ قانون التجاري السرية موجودة في مصر.


قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنه التطعيم اجباري في جائحة كورونا، مضيفا أن كورونا يضرب الاجهزة التنفسية بقوة.

وأضاف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أنه لا توجد أي حالة ظهرت تشير إلى تأثير كورونا السلبي على الكبد، لافتا إلى أن كل البحوثات العلمية أكدت أن اللقاحات لن تحميك بنسبة 100% من المرض.

وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن فيروس كورونا يأتي عنيف في حالات نادرة ولابد من تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن يجب تلقي لقاح كورونا بشكل سريع للجميع.

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنه المبادرة الرئاسية للتخلص من فيروس سي تاريخية، مضيفا أن مصر قدمت إنجاز حقيقي في ملف فيروس سي.

وأضاف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن القيادة السياسية اتخذت قرار قوي وجرئ من أجل مساعدة المصريين على التخلص من فيروس سي، لافتا إلى أن البلهارسيا بمفردها لا تؤدي إلى فشل كلوي.
 

محمود المتيني جامعة عين شمس كليات الطب أحمد موسى مضاعفات طبية

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محمود المتيني: المبادرة الرئاسية للتخلص من فيروس سي تاريخية

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