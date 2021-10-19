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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عبد الرحمن من ذوي الهمم يناشد المسئولين منحه رخصة كشك

صدى البلد

ناشد المواطن عبد الرحمن عوض شكوى، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدي البلد، طلب فيها من المسئولين إصدار ترخيص كشك له.


وقال في رسالته : "أنا اسمي عبد الرحمن عوض الله عندي 25سنه من ذوى الإعاقة  من إمبابة و بقالي 4 سنين بحاول إصدار رخصه لكشك ومفيش اي حد عاوز يساعدني وهي ديه الشغلانه الوحيده اللي انا اعرف اعملها وبصرف منها و مش لاقي مساعدة، وروحت حي الجيزة قالولي مقفول.. أعمل ايه عشان اعمله، ومعرفش اشتغل غير الشغلانه ديه وأنا في قدرتي اني افرش الكشك بضاعة بس انا محتاج التراخيص.


وطالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة، قائلا: “أنا محتاج مساعدة في الترخيص بس لاني مش لاقي مصدر رزق غير ده”.

للتواصل مع الحالة على رقم 01092407343.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم .

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