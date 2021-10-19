وزير الشباب والرياضة: رابطة الأندية هي الأساس في الدوري العام..ومطمئن على المنتخب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن رابطة الاندية هي الاساس في الدوري العام، وسيكون ذلك بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم المصري.

وأضاف أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، انني سعيد أداء المنتخب المصري وإستقراره خلال مواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم، وهذا يدل على عودة الروح القوية للمنتخب التي كانت مفقودة منذ 2019 .

وتابع أشرف صبحي، أنه لأول مرة يوجد جيل متميز من المنتخب المصري، والذي به عدد كبير من اللاعبين المحترفين ويقدمون أداء مميز في الدوريات الكبرى على رأسهم محمد صلاح.

ذو فكر كبير

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن كيروش مدرب منتخب مصر، ذو فكر كبير، معلقا "أنا اتطمنت على المنتخب من مباراه مصر وليبيا التي أقيمت ببرج العرب.