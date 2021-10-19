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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الشباب والرياضة: رابطة الأندية هي الأساس في الدوري العام..ومطمئن على المنتخب

الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن رابطة الاندية هي الاساس في الدوري العام، وسيكون ذلك بالتنسيق  مع اتحاد كرة القدم المصري.

 

وأضاف أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، انني سعيد أداء المنتخب المصري وإستقراره خلال مواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم، وهذا يدل على عودة الروح القوية للمنتخب التي كانت مفقودة منذ 2019 .

 

وتابع أشرف صبحي، أنه لأول مرة يوجد جيل متميز من المنتخب المصري، والذي به عدد كبير من اللاعبين المحترفين ويقدمون أداء مميز في الدوريات الكبرى على رأسهم محمد صلاح.

 

ذو فكر كبير

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن كيروش مدرب منتخب مصر، ذو فكر كبير، معلقا "أنا اتطمنت على المنتخب من مباراه مصر وليبيا التي أقيمت ببرج العرب.

 

وزير الشباب والرياضة رابطة الأندية الدوري العام إتحاد كرة القدم منتخب مصر

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