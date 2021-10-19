ساحرة.. هنا شيحة تتغزل في الجونة على الهواء

قالت الفنانة هنا شيحة، إنها تشارك في مهرجان الجونة السينمائي منذ دورته الاولى، مضيفة:" مهرجان الجونة بيتي الثاني من زمان ".

وأضافت هنا شيحة في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون :” بحب الجونة، وحريصة على التواجد فيها من وقت للاخر، واول مرة زرتها كان في عام 1996 وكنت طفلة ".



وتابعت هنا شيحة:" الجونة مدينة ساحرة وهوائها نظيف خالي من الرطوبة ، وبحب لما أجي فيها أفصل، وأشعر أنني حرة من غير قيود ماحدش مركز معايا ولا بيبص عليا ".

واكملت هنا شيحة :" أحب الخصوصية في الجونة، وبحس براحة وتحرر من القيود ومحدش هيغلس عليا ممكن ألبس شورت الصبح أو مايوه مش بفكر في التفاصيل دي .. أنا جاية أنبسط بلا قيود وده الي حببني في الجونة".