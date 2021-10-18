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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات..زفاف أسطوري للفارس المصري نائل نصار على ابنة بيل جيتس..جرثومة "شيجيلا" تصيب الأطفال بالأردن..والمعرض النوبي المصري يفتتح أبوابه في العاصمة البريطانية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

المصري نائل نصار يخطف قلب إبنة ثاني أغنى رجل بالعالم
تكلفة حفل الزفاف وصلت إلى مليوني دولار،  بحضور 300 ضيف.

 

جرثومة "شيجيلا" التي تصيب الأطفال بالأردن
إغلاق المدارس في محافظتي عجلون وجرش بالمملكة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن تفاصيل جرثومة “شيجيلا” التي تنتشر بين الأطفال خاصةً.

 

المعرض النوبي المصري يستأنف أنشطته في العاصمة البريطانية
شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت الماضي، تنظيم فعالية ترمز الى عبق التاريخ والاصالة المصرية بعنوان “المعرض النوبي المصري”، بأجواء نوبية مميزة قوامها التراث والفنون التقليدية واليدوية والموسيقى والمأكولات الشهية.

 

إطلاق شعلة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين
وسط احتجاجات من المنتمين لطبقة التبت الصينية، تم إطلاق الشعلة الألعاب الشتوية في 2022 المقامة ببكين قبل أكثر من 100 يوما على الإنطلاق.

 

خسائر فادحة للحياة البرية في الجزر الإستوائية
السياحة والتوسع الحضري، من العوامل التي تؤدي إلى خسائر كبيرة فيما يتعلق بانواع الحشرات في الجزر الاستوائية.

 

ملكة بريطانيا تقلل التزاماتها هذا الشتاء
كشف مصدر ملكي أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ستقلص التزاماتها خلال فصل الشتاء مراعاة لكبر سنها وصعوبة حركتها بعض الشيء.

صدى البلد الموضوعات الجدل حول العالم دولار

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