نشرة أخبار البرلمان: "النواب" يحاصر اتحاد الكرة بسبب المخالفات ويتوعد بإحالتها للنيابة.. والفنان هانى شاكر يطالب بحصول نقابة الموسيقيين على الضبطية القضائية

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الجمعة، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:
شباب البرلمان توافق على تعديل مد فترة توجيه الدعوة لانعقاد عمومية الهيئات الرياضية
الفنان هانى شاكر يطالب بحصول نقابة الموسيقيين على الضبطية القضائية
لجنة الشباب بالنواب: لا تدخل حكوميا في النشاط الرياضي
رئيس«إسكان النواب» يكشف عن قرب انتهاء اللجنة من مشروع قانون المطورين العقاريين
رئيس رياضة النواب: من حق المجلس مناقشة أي مخالفات في اتحاد الكرة
وزير الشباب أمام رياضة النواب: أي مخالفات في اتحاد الكرة ستحال للنيابة
زعيم الأغلبية بالبرلمان: اتحاد الكرة يري نفسه خارج ولاية الدولة
اختيار محيي حافظ رئيسا لمجلس إدارة الدواء والرعاية الصحية بـ الكوميسا
برلمانى: القيادة السياسية حريصة على التوسع في برامج الحد من الفقر
غرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه.. عقوبة التلاعب في محررات التصكيك السيادي