فييرا: لا أعلم سر فشل مفاوضات المصري

أكد البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني الأسبق للزمالك أن النادي المصري البورسعيدي فاوضه في بداية الموسم بجانب فريق آخر لن يفصح عن اسمه ولكن المفاوضات توقفت بدون سبب.

وقال فييرا عبر برنامج البريمو بقناة ten إن الدوري المصري يجذب أي مدرب موضحا أنه يريد العودة الى مصر ولكن من أجل مشروع متكامل وليس من أجل الحصول على وعود لا تتحقق في النهاية.

وأشار إلى أن تجربته مع سموحة كانت مميزة ولكنها لم تكتمل موضحا أن الدوري المصري ملئ بالمواهب المميزة كما أن هناك لاعبين رائعين مثل الأهلي والزمالك والاتحاد.

يذكر أن المصري سوف يلتقي مع سلطات الموارد المائية السبت المقبل، على استاد الإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.



على جانب أخر ، قرر التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات، اليوم الاثنين، وذلك عقب الوصول إلى القاهر بعد مواجهة سلطات الموارد الأوغندي.

وقرر المدرب التونسي منح اللاعبين راحة، عقب وصول البعثة إلى القاهرة مساء أمس الأحد، لمدة 24 ساعة، خوفًا من تعرضهم للإرهاق نتيجة طول رحلة الطيران.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق البورسعيدي، غدا “الثلاثاء”، الاستعداد لمواجهة سلطات الموارد المائية الأوغندي، المقرر لها السبت المقبل، على ستاد الإسكندرية،ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



ويسعى الجهاز الفنى للمصري بقيادة معين الشعبانى، إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة كمبالا سيتى فى ظل الرغبة فى الفوز بالمباراة وحسم التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.