عضو مجلس نواب يكشف تفاصيل رفضه قرض 5 مليارات جنيه لمصر للطيران

قال المستشار إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن مصر للطيران تخسر مليار جنيه شهريا، وتساءل "إذا كان مقدار الخسارة مليار جنيه شهريا، فهل أمنحها قرضا بـ5 مليارات جنيه لتغطية خسائرها .

وأضاف إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر” أن مصر للطيران خسرت من كورونا 40 مليار جنيه.

وتابع إيهاب رمزي، أن عدد العاملين بشكرة مصر للطيران 35 ألف موظف، مؤكدا أن هناك 29 ألف موظف معين، و6 ألاف موظف غير معين، ولا بد من إعادة هيكلة.

بد أن يكون هناك ضمان

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه إذا تم إعطاء القرض لا بد أن يكون هناك ضمان لنجاح الشركة وتجاوز خسائرها، وأن يكون لها القدرة على السداد بأنتظام .

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك من 10 إلى 15 نائب رفض قكرة إعطاء القرض، مؤكدا أن هناك سوء إدارة من مصر للطيران إضافة إلى أن هناك غلاء في أسعار التذاكر على كل الخطوط.