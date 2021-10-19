ما هو تاريخ ميلاد ووفاة النبي ميلاديا؟ سعد الدين الهلالي يجيب

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، وبعث من اجل إتمام مكارم الأخلاق.

وأضاف سعد الدين الهلالي، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في سنة 571 م، وولد 22 أبريل، وتوفي في يوم 8 يونيو 632 م.

وتابع سعد الدين الهلالي، أن الله- سبحانه وتعالى- قال “إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”، وهو يدل على فضل ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم.

الفتن الدينية الأصعب

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى أن أصعب أنواع الفتن؛ هي الفتن الدينية.