نائب بالشيوخ: قانون اتحاد المطورين يضمن ملكية المواطن للوحدة السكنية ويحميها من الاعتداء

قال النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون المطورين العقاريين، من اهم القوانين التي سيتم الانتهاء منها الفترة المقبلة، وذلك لأهمية دوره فى التنمية الاقتصادية والتطوير العقارى.

ونوه عضو مجلس الشيوخ في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن القانون سيعمل على تحديث أساليب التطوير العقاري ووضع الضوابط والقواعد، المتعلقة بأمور المهنة من أجل ضمان حمايتها وحماية حقوق المستهلكين من عمليات النصب، عن طريق ضمان ملكية الشخص للوحدة السكنية، وحمايتها من الاعتداء.



وأضاف عضو لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، قانون اتحاد المطورين العقاريين يعد من أهم القوانين المنتظر اصدارها ، وذلك لحاجة القطاع العقاري لها بشكل كبير لتنظيم أعماله وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، وحل المعوقات التى تواجه المطورين والعمل على حلها.

وكشف النائب عماد سعد حموده رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب عن قرب انتهاء اللجنة من مشروع قانون ” إنشاء الاتحاد المصري المطورين العقاريين” والذي تقدم به خلال دور الانعقاد الأول .



وأشار رئيس لجنه الاسكان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى انتهاء اللجنة من القراءة الأخيرة لمشروع القانون وتلقي ردود من وزارات الإسكان، والمالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى بشأن مشروع القانون.

وأكد رئيس لجنة الاسكان في تصريحاتة للمحررين البرلمانين، أن اللجنة حريصة علي أن يخرج التشريع بتوافق تام من مختلف الوزارات المعنية بالأمر ليحقق الهدف الذي جاءت من أجله على أرض الواقع.