عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مرجان: مجلس إدارة الأهلي نجح في إنجاز الكثير من برنامجه الانتخابي

محمد مرجان
محمد مرجان

قال محمد مرجان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ستادات، إن إدارة الأهلي نجحت في إعادة فريق الكرة للساحة العالمية بالمشاركة في كأس العالم للأندية

وأضاف محمد مرجان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" مجلس إدارة الأهلي نجح في إنجاز الكثير من برنامجه الانتخابي".

وتابع:" شرفت بأن أكون جزءا من منظومة الأهلي الإدارية، ويكفي إن إدارة الأهلي أعادت الأهلي للسيطرة والهيمنة على القارة الإفريقية من جديد وذلك بعد غياب 7 سنوات".

وأكمل:" الإدارة الحالية تعرضت لظروف قاسية للغاية، وضغوطات لصناعة توازنات بالرياضة المصرية، من جانب البعض، ولكننا استطعنا أن نحافظ على صدارته المحلية والإفريقية".

وأردف:" من حق محمود الخطيب، الترشح لفترة رئاسة جديدة بالأهلي بعد النجاحات التي حققها في فترة رئاسته الأولى".

وأكد :" أتمنى أن يقوم الزمالك وباقي الأندية الشعبية من انشاء فروع في باقي محافظات أسوة بما يفعله الأهلي، وشركة ستادات علاقتها جيدة جدا بالقلعة الحمراء".

الأهلى مجلس إدارة الأهلي إدارة الأهلي الخطيب الزمالك

ترشيحاتنا

فينجادا يبرئ محمد صلاح من تهمة التخاذل مع منتخب مصر

ستؤدي دور إيزيدية عراقية..صبا مبارك تكشف تفاصيل أحدث أعمالها

يا ابن المحظوظة يا نائل.. ثروة جينيفر جيتس تثير الجدل بعد زواجها من الفارس المصري

وزير الشباب والرياضة: اتحاد كرة القدم عليه مخالفات 100 مليون جنيه

المولد النبوي الشريف .. ماذا قال مشاهير الغرب عن النبي محمد؟ كلمات من ذهب

وزير الشباب والرياضة: رابطة الأندية هي الأساس في الدوري العام..ومطمئن على المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسبب في انسحاب الفنانين وسخط الجمهور.. قصة فيلم بمهرجان الجونة يسيء إلى مصر

إسرائيل تكشف اسم دولة عربية تجري مشاورات معها للتطبيع

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

أساء لمصر.. نجوم انسحبوا من عرض فيلم ريش ضمن فعاليات الجونة

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. كيف تحولت نعيمة الصغير من منافسة لأم كلثوم لغولة السينما؟

في حب الرسول الكريم.. طقوس احتفالات الدول العربية بذكرى المولد النبوي

من نجريج إلى قصر الكسندرا.. كيف احتل الملك المصري محمد صلاح قلوب الانجليز؟

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

فيديو

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

ياسين منصور: شركة الكرة بالأهلي تتحمل مسؤولية القطاع كاملا في 2022

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ