عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسمياني : الإخفاقات طبيعية وأطالب الجماهير بالصبر

موسيماني
موسيماني

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي أنه مازال بحاجه لمزيد من الوقت لتحقيق أفضل رؤية وضعها مع النادي .

وأضاف موسيماني خلال تصريحات تليفزيونية : انا اعمل وفق رؤية محدده علي الصعيدين الافريقي والعالمي ونعم لتحقيق أفضل شيء .

وأكمل : محمود الخطيب سبب تواجدي في النادي وانا اعلم انني لم أكن متواجد ضمن خطته المستقبلية التى وضعها ولكن انا سعيد انه دفع بي داخلها .

وأوضح  : انا اعمل لتحقيق افضل شيء هنا طبيعي ان يكون هناك إخفاقات رغم انني لا أحب ذلك ولكني سعيد ان أكون ضمن ما قدمه الخطيب اليوم لأعضاء النادي

وأختتم موسيماني حديثه قائلا : أطالب الجماهير بقليل من الصبر الفريق حاليا أفضل مما كان عليه في العام الماضي ولدينا رؤية نريد تحقيقها ولكنها تحتاج المزيد من الوقت . 

موسيمانى الأهلى النادي الأهلي الخطيب

ترشيحاتنا

فينجادا يبرئ محمد صلاح من تهمة التخاذل مع منتخب مصر

ستؤدي دور إيزيدية عراقية..صبا مبارك تكشف تفاصيل أحدث أعمالها

يا ابن المحظوظة يا نائل.. ثروة جينيفر جيتس تثير الجدل بعد زواجها من الفارس المصري

وزير الشباب والرياضة: اتحاد كرة القدم عليه مخالفات 100 مليون جنيه

المولد النبوي الشريف .. ماذا قال مشاهير الغرب عن النبي محمد؟ كلمات من ذهب

وزير الشباب والرياضة: رابطة الأندية هي الأساس في الدوري العام..ومطمئن على المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسبب في انسحاب الفنانين وسخط الجمهور.. قصة فيلم بمهرجان الجونة يسيء إلى مصر

إسرائيل تكشف اسم دولة عربية تجري مشاورات معها للتطبيع

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

أساء لمصر.. نجوم انسحبوا من عرض فيلم ريش ضمن فعاليات الجونة

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. كيف تحولت نعيمة الصغير من منافسة لأم كلثوم لغولة السينما؟

في حب الرسول الكريم.. طقوس احتفالات الدول العربية بذكرى المولد النبوي

من نجريج إلى قصر الكسندرا.. كيف احتل الملك المصري محمد صلاح قلوب الانجليز؟

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

فيديو

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

ياسين منصور: شركة الكرة بالأهلي تتحمل مسؤولية القطاع كاملا في 2022

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ