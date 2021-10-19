موسمياني : الإخفاقات طبيعية وأطالب الجماهير بالصبر

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي أنه مازال بحاجه لمزيد من الوقت لتحقيق أفضل رؤية وضعها مع النادي .

وأضاف موسيماني خلال تصريحات تليفزيونية : انا اعمل وفق رؤية محدده علي الصعيدين الافريقي والعالمي ونعم لتحقيق أفضل شيء .

وأكمل : محمود الخطيب سبب تواجدي في النادي وانا اعلم انني لم أكن متواجد ضمن خطته المستقبلية التى وضعها ولكن انا سعيد انه دفع بي داخلها .

وأوضح : انا اعمل لتحقيق افضل شيء هنا طبيعي ان يكون هناك إخفاقات رغم انني لا أحب ذلك ولكني سعيد ان أكون ضمن ما قدمه الخطيب اليوم لأعضاء النادي

وأختتم موسيماني حديثه قائلا : أطالب الجماهير بقليل من الصبر الفريق حاليا أفضل مما كان عليه في العام الماضي ولدينا رؤية نريد تحقيقها ولكنها تحتاج المزيد من الوقت .