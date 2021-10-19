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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى ديدا مدرب حراس مرمى زد: قطاع الناشئين الأفضل في مصر.. والتجربة الألمانية مميزة

مصطفي ديدا
مصطفي ديدا

توج فريق زد مواليد 2010 ببطولة زد للناشئين التي ينظمها النادي استعدادا لخوض منافسات بطولة مهرجان البراعم  .

وأكد مصطفى ديدا مدرب حراس مرمى زد قطاع الناشئين أن نظام التمرين الخاص بالحراس هو الذي منح حراسة مرمى ناشئي زد لقب أفضل حراس في بطولة زد الودية للناشئين.

وأشار ديدا خلال تصريحاته لـ صدى البلد : نعمل في زد بأحدث الطرق التدريبية وسط دعم كبير من رئيس قطاع الناشئين . 

وأكمل : قطاع الناشئين بنادي زد هو الأفضل في مصر بدون منافس خصوصا بعد التعاقد مع نادي بروسيا دورتموند الألماني الذي يكسب اللاعب والمدرب خبرة واحترافية كبيرة مبكرا . 

وأختتم ديدا تصريحاته : القطاع يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين سيكونوا الافضل في المستقبل .

ويتم تنظيم البطولة في إطار استراتيجية شركة زد لتطوير الرياضة المصرية من خلال منح الفرصة للمواهب الشابة بمختلف الأندية لإبراز موهبتهم وتطويرها بأحدث النظم التدريبية.

قائمة الفريق زد مواليد 2010 : 

يوسف اسامة (حارس) ، مصطفي سمو الدين (حارس) ، ياسين مصطفي  ، حمزة محمد  ، عادل اسلام ، محمد اسلام( نوير )  ، علي علاء  ، حمزة (موزة ) ، عمر وائل  ، محمد عماد ، يوسف محمود ، سيف حسن  ، محمد فاضل ، براء عاطف يوسف   ، يوسف اسماعيل يوسف  ، زياد محمد مصطفي  ، يوسف محمد (ميسي) ، احمد محمد
مكاوي ، محمود هندي ، عبدالله احمد مرسي ، احمد شريف الخيشي

ويتكون الجهاز الفني من / المدير الفني : احمد معوض ، المدرب العام : محمد كمال ، المدرب : مؤمن ابو سريع ، مدرب الحراس : مصطفي ديدا  ، اداري الفريق : محمد عبدالكريم

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فريق زد مصطفى ديدا

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