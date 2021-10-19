الصحة: مصر قدمت المساندة لـ 22 دولة أفريقية في جائحة كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل افتتاح المركز الطبي المصري في أوغندا بحضور وزيرة الصحة هالة زايد .

وقال خالد مجاهد في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" مصر حريصة دائما على دعم الأنظمة الصحية بالدول الافريقية وفق توجيهات الرئيس السيسي ".

وأضاف خالد مجاهد :" العلاقات بين مصر وأفريقيا شهدت ازدهارا وتقدما في عهد الرئيس السيسي ".

وتابع خادل مجاهد :" مصر قدمت الدعم والمساندة الصحية لأكثر من 22 دول إفريقية شقيقة في جائحة كورونا، مضيفا:" تم افتتاح المركز الطبي المصري في أوغندا والأيام المقبلة سوف تشهد افتتاح العديد من المراكز الطبية المصرية في دول افريقيا".

واكمل خالد مجاهد :" المركز يضم 8 عيادات في كل التخصصات، ومركز كبير للأشعة ومزود بأحدث الأجهزة وهناك عيادات خاصة بصحة المراة ".