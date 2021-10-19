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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من السعودية للمحافظة على المسطحات الخضراء

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة الشئون البلدية السعودية، اليوم، فرض غرامة قدرها 4 آلاف ريال ضد  كل من يشعل النار على المسطحات الخضراء.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الشرطة السعودية، أمس الاثنين، القبض على مقيم من جنسية عربية، بتهمة المساس بالأمن الوطني والإساءة لولاة الأمر، في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

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السعودية.. القبض على مقيم بتهمة “المساس بالأمن الوطني”


ووفقا لصحيفة الرياض، قال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس إن "الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر، ويقوم بتعاطي المخدرات".

 

وأشار إلى أن المتهم نشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة.

 

الشرطة السعودية السعودية وزارة الشئون البلدية السعودية شرطة منطقة الرياض المسطحات الخضراء

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