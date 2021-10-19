ستؤدي دور إيزيدية عراقية..صبا مبارك تكشف تفاصيل أحدث أعمالها

قالت الفنانة صبا مبارك، إنني كنت متواجدة ما بين مصر والعراق وبيروت ودبي والأردن، مؤكدا انني عانيت من التعب خلال الفترة الماضية بسبب ذلك ولكنها كانت تجربة مثيرة.

وأضافت صبا مبارك، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أن هناك عمل في القريب، وسامثل شخصية “إمرأه إيزيدية” ومعاناتها مع الجماعات الإسلامية على رأسها داعش.

وتابعت صبا مبارك، أنني تعلمت اللهجة العراقية من أجل أداء هذا الدور الهام، مؤكدا أن اللغة العراقية مختلفة بشكل كامل عن الأردنية أو المصرية.

هو العرض العربي الأول

وأشارت صبا مبارك إلى أن "فيلم " أميرة " هو العرض العربي الأول لي ومبسوطة إنه في مهرجان " الجونة " الذي بات يملك سمعة كبيرة في المهرجانات العربية والدولية