فينجادا: أمرت باستبعاد حسام حسن من الزمالك..وأسباب مهنية وأسرية أبعدتني عن الأهلي

قال البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، إنه لم يطلب برحيل حسام حسن من القلعة البيضاء، حينما كان مديرا فنيا لفريق الزمالك بموسم 2003-2004.



وأضاف نيلو فينجادا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" حسام حسن لاعب رائع ولكنه عصبي ويرغب في اللعب باستمرار وعدم الحصول على راحة".

وتابع:" حسام حسن كان في سن الـ37، واللاعب في ذا السن يحتاج دائما إلى فترات من الراحة ولكن حسام حسن لم يكن يتفهم ذلك".

وشدد :" لم أطلب رحيل حسام حسن، وماتردد في هذا الموضوع غير صحيح، لكني أمرت باستبعاده فترة من فريق الزمالك".

وعن أسباب رحيله عن الأهلي:" هناك أسباب مهنية و أسرية، أجبرتني على عدم تدريب الأهلي رغم اتفاقي مع الإدرة، وقد طلبت تواجد مدرب أحمال ولكن الأهلي رفض، وتمسك بموقفه حتى بعدها عرضت تقليص راتبي لذلك فشل التعاقد بيننا".