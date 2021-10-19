فينجادا: جئت لخدمة الكرة المصرية وليس للأفراد

قال البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، جئت إلى مصر من أجل تطوير الكرة المصرية وقد قدمت رؤيتي للاتحاد المصري للكرة.

وأضاف نيلو فينجادا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" أحاول دائما أن أكون واقعي، والكرة المصرية تختلف عن أوروبا، قد تختلف الرؤى مع اتحاد الكرة ولكنان نعمل للصالح العام واجد تعاونا كبيرا من الجبلاية".

وتابع:" جئت كي أحل المشكلات وليس لصنعها، وأجتمع باستمرار مع مسئولي الجبلاية، لبحث الأفضل دائما، وأنا منفتح أمام جميع الآراء ولا توجد مشكلة لدى في الاعتراف بخطئي إذا حدث ذلك".

وواصل:" جئت إلى مصر كمساعد، ومتواجد لخدمة الكرة المصرية وليس أفراد في مناصب متواجدة حاليا".