فينجادا: قرار عودة شوقي غريب للأولمبي إيجابي.. وحلمي طولان الأفضل في مصر

قال البرتغالي نيلو فينجادا ، المدير الفني لاتحاد الكرة، إن المنتخب المصري الأولمبي قدم مستوى مميزا خلال أولمبياد طوكيو تحت قيادة شوقي غريب.



وأضاف نيلو فينجادا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" المنتخب المصري قدم نتائج جيدة في الأولمبياد، فلقد تأهل من مجموعة الموت وودع البطولة على يد البرازيل، التي توجت بالبطولة".

وواصل:" لا يوجد مدرب في العالم يستطيع تحقيق نتائج أفضل مما قدمها شوقي غريب، راض جدا عما حققه وقرار عودته لقيادة المنتخب الأولمبي كان إيجابيا".

وأكد :" الشعب المصري يجب أن يكون فخورا، بما قدمه المنتخب الأولمبي في طوكيو لأن الفريق حارب وقدم ما عليه، وأثق في قدرة شوقي غريب على تكوين فريق جيد خلال الفترة القادمة".

وأتم :" الفجوة بين الأهلي والزمالك وباقي فرق الدوري، أصبحت أقل لوجود مدربين على مستوى مميز، وحسام حسن مدرب متميز جدا وأهنئه على ما يقدمه رغم اختلافي معه أحيانا، وأرى ان حلمي طولان هو أفضل مدرب مصري".