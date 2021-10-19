فينجادا يبرئ محمد صلاح من تهمة التخاذل مع منتخب مصر

قال البرتغالي نيلو فينجادا ، المدير الفني لاتحاد الكرة، إن محمد صلاح أحيانا لا يستطيع أن يقدم مع منتخب مصر مثل ما يقدمه مع ليفربول للفارق الشاسع بين اللاعبين.



وأضاف نيلو فينجادا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" لم أكن أعرف محمد صلاح، ولكن حفيدي يحبه ويدعمه بشدة".



وواصل:" محمد صلاح لاعب محترف ولايخاف على نفسه من الإصابة، عندما يلعب مع منتخب مصر وما حققه المواسم الماضية مع ليفربول أمر رائع جدا".

وأكد :" محمد صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم، و بالوقت الحالي هو مرشحة بشدة لحصد جائزة الكرة الذهبية".