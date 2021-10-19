عمري ما حد جابلي عروسة.. هنا الزاهد تتحدث عن ذكرياتها في المولد النبوي

تحدثت النجمة هنا الزاهد عن ذكرياتها مع يوم الأحتفال بالمولد النبوي الشريف والذي نحتفل به اليوم الثلاثاء.

وقالت هنا الزاهد :" يوم المولد النبوي الشريف أحرص على أكل حلوى المولد ،والتي أتناولها في هذا اليوم فقط ".

أما عن الهدايا التي تأتي لها في المولد النبوي قالت هنا الزاهد :" أنا عمري ماحد جابلي عروسة المولد ".

تحدثت النجمة سمية الخشاب، عن ذكرياتها مع حلوى المولد النبوي وأول عروسة مولد حصلت عليها.

وقالت سمية الخشاب في تصريح خاص لصدى البلد: "أول عروسة مولد اعطها لي والدي حيث كان يحرص دائما أن يشتري لي عروسة كل عام، وكانت هذه عادة تجعلني أشعر بالسرور".

وأضافت سمية الخشاب: "أحب أكل حلوى المولد للغاية وخاصة حلاوة الحمص "الحمصية"، وأحرص على أكلها دائما مش بس في المولد، وأحب الملبن للغاية مع عين الجمل"؛ وقالت مازحة: "ملبن مصر بيحب الملبن".

من جانبها كشفت النجمة إيتن عامر عن ذكرياتها مع المولد النبوي الشريف.

وقالت إيتن عامر:" ذكرياتي مع يوم الأحتفال بذكرى المولد النبوي ترتبط بي منذ الطفولة حيث أن والدي كان أول من أهداني بعروسة المولد ، وكنت سعيدة للغاية وقتها ".

وأضافت إيتن عامر :" أحب أكل حلوى المولد ، حيث يعد أفضل الحلوى بالنسبة لي هي الحمصية و الملبن، والتي أحرص على تناولهما في هذا اليوم ".

شريهان تهنأ جمهورها بمناسبة المولد النبوي :

هنأت الفنانة الكبيرة شريهان جمهورها بمناسبة المولد النبوى الشريف ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر .

حيث غردت شريهان قائلة : " "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) صدق الله العظيم.. في يوم المولد النبوي الشريف رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كل عام ومصر والشعب المصري وجميع شعوب الأمة العربية والإسلامية بخير وسلام وأمان وطُمَأْنينة واستقرار".

أصالة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف:

نشرت الفنانة أصالة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مهنئة الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتبت: “كلّ عام وأمّة محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام بخير وسلام .. اللهمّ أعزّ الإسلام بالطيبين المخلصين وحفظنا منّ كلّ شرً وحفظ جميع البشر وأعاننا جميعاً على المحبّة والتسامح ..”.

منة فضالي تحيي ذكرى المولد النبوي:

أحيت الفنانة منة فضالي ذكرى ميلاد النبي محمد صل الله عليه وسلم، وشاركت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام”.

وهنأت الفنانة منة فضالي جمهورها بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف.