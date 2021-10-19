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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استبعاد أكثر من 40 ضابطا من الخدمة بأستراليا بسبب رفض لقاح كورونا

التلقيح
التلقيح

قررت السلطات في استراليا، استبعاد أكثر من 40 من ضباط شرطة فيكتوريا، حيث يواجهون احتمالية فقدان وظائفهم بعد رفض تلقي لقاح كورونا.

وأكدت قوة الشرطة أن 34 من ضباط الشرطة وتسعة من ضباط الخدمة الوقائية لم يمتثلوا لتوجيه التطعيم من قبل كبير مسؤولي الصحة وتوجيهات رئيس المفوضين شين باتون.

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وقالت شرطة فيكتوريا في بيان إن رجال الشرطة الذين رفضوا اللقاح أحيلوا إلى قيادة المعايير المهنية لفشلهم في الالتزام بتعليمات رئيس المفوضين.

يتم حاليًا استبعاد الضباط ونصحهم بأخذ استجمام أو إجازة خدمة طويلة. حيث لن يتم تطبيق الإعفاءات إلا إذا كان الموظف غير قادر على التطعيم بسبب مشكلة طبية.

وتأتي أحدث المواقف بعد استقالة مجموعة من ضباط شرطة كوينزلاند بسبب تفويض اللقاح الإلزامي في وقت سابق من هذا الشهر.

 

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