مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر

ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر ، 12 ربيع الأول 1443 هجرية.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر ، 12 ربيع الأول 1443 هجرية :
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة :
أذان الفجر: 03:32 ص
أذان الظهر: 11:40
أذان العصر: 02:54
أذان المغرب 05:20
أذان العشاء: 06:38
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر: 04:38 ص
أذان الظهر: 11:45
أذان العصر: 02:58
أذان المغرب: 05:24
أذان العشاء: 06:43
مواقيت الصلاة في محافظة قنا
صلاة الفجر: 4:26 ص
صلاة الظهر: 11:34
صلاة العصر: 2:51
صلاة المغرب 5:18
صلاة العشاء: 6:33
مواقيت الصلاة في محافظة المنيا
أذان الفجر: 4:34
أذان الظهر: 11:42
أذان العصر: 2:57
أذان المغرب 5:24
أذان العشاء: 6:40
مواقيت الصلاة في مدينة أسوان
أذان الفجر: 04:25
أذان الظهر: 11:33
أذان العصر: 2:51
أذان المغرب: 5:19
أذان العشاء: 6:32