مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر

ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر ، 12 ربيع الأول 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر ، 12 ربيع الأول 1443 هجرية :



مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة :



أذان الفجر: 03:32 ص

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:54

أذان المغرب 05:20

أذان العشاء: 06:38

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية



أذان الفجر: 04:38 ص

أذان الظهر: 11:45

أذان العصر: 02:58

أذان المغرب: 05:24

أذان العشاء: 06:43

مواقيت الصلاة في محافظة قنا



صلاة الفجر: 4:26 ص

صلاة الظهر: 11:34

صلاة العصر: 2:51

صلاة المغرب 5:18

صلاة العشاء: 6:33



مواقيت الصلاة في محافظة المنيا



أذان الفجر: 4:34

أذان الظهر: 11:42

أذان العصر: 2:57

أذان المغرب 5:24

أذان العشاء: 6:40



مواقيت الصلاة في مدينة أسوان



أذان الفجر: 04:25

أذان الظهر: 11:33

أذان العصر: 2:51

أذان المغرب: 5:19

أذان العشاء: 6:32