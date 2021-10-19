الجزيري: طاهر ومعلول الأقرب لي في الأهلي..ومحمد صلاح رفع طموحات اللاعب العربي

قال سيف الجزيري، لاعب فريق الزمالك، إن لاعبيّ الأهلي طاهر محمد طاهر وعلي معلول من أقرب اللاعبين له من صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف الجزيري، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي:"نتحدث سويًا وجميع اللاعبين بعد المباريات تتواجد سويًا ولايوجد مشاكل".

وأشاد سيف الجزيري، بالمحترف المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح قائلاً:"صلاح فتح الباب للاعبين العرب في أوروبا ورفع سقف الطموحات للاعب العربي في أوروبا".

في وقت سابق ، أبدى سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بحل أزمة قيده مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال اللاعب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هذا الخبر من أفضل الأخبار التى سمعها مؤخرا، مضيفا أنه سعيد بقدرته على المشاركة مع الفريق ووعد الجماهير ببذل أقصى جهد في كل البطولات في الفترة المقبلة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة النادي تلقت إخطار ا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالموافقة على طلب الزمالك بقيد التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق، بعد ضمه نهائيا من المقاولون العرب بعد تفعيل بند الشراء فى عقد الإعارة الموسم الماضى.

وكان النادي استفسر من الفيفا عن إمكانية قيد الجزيري في الموسم المقبل في ظل وجود قرار بمنع الزمالك من القيد لمدة فترتي قيد.

وكان النادي أكد خلال طلبه للفيفا أن اللاعب كان معارا إلى الزمالك الموسم الماضى والنادى يمتلك بطاقته الدولية، وأرسل الفيفا اليوم موافقة على الطلب.