مقطع مذهل.. ببغاء يقوم بحركات بشرية لإضحاك أطفاله|فيديو

من الكبير للصغير، يحب الجميع لعب لعبة "الغميضة" مع الأطفال الصغار، والتي يمكن للمرء القول بأنها ليست مجرد لعبة ولكنها طريقة للتواصل معهم، فتجعلهم يضحكون ويبتسمون، مثل صغار هذا الببغاء.

وقد أظهر مقطع فيديو مذهل أن اللعبة البشرية لا تقتصر على الإنسان فقط مع أطفاله، ولكنها في الواقع كانت طريقة لهذا الببغاء، مع أجل مداعبة صغاره.

في الفيديو، يمكن رؤية طائر الببغاء يقول "بيكابوو" ثم يختبئ عن أنظار بعيدًا عن الطيور الصغيرة، ويعود لمفاجئتهم.

تظهر في مقطع الفيديو 3 طيور صغيرة تمكث داخل وعاء من الخزف، ووقف أمامهم الببغاء الذي يبدو كأمهم يحاول مداعبتهم.

بعد نشره، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير على مختلف المنصات بين التعبير عن الحب والإعجاب بسلوك الببغاء المشابه للإنسان.

وقد حقق حتى الآن أكثر من 265 ألف مشاهدة ومئات التعليقات.