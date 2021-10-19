عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع مذهل.. ببغاء يقوم بحركات بشرية لإضحاك أطفاله|فيديو

ببغاء
ببغاء

من الكبير للصغير، يحب الجميع لعب لعبة "الغميضة" مع الأطفال الصغار، والتي يمكن للمرء القول بأنها ليست مجرد لعبة ولكنها طريقة للتواصل معهم، فتجعلهم يضحكون ويبتسمون، مثل صغار هذا الببغاء.

 

وقد أظهر مقطع فيديو مذهل أن اللعبة البشرية لا تقتصر على الإنسان فقط مع أطفاله، ولكنها في الواقع كانت طريقة لهذا الببغاء، مع أجل مداعبة صغاره.

 

في الفيديو، يمكن رؤية طائر الببغاء يقول "بيكابوو" ثم يختبئ عن أنظار بعيدًا عن الطيور الصغيرة، ويعود لمفاجئتهم.

 

تظهر في مقطع الفيديو 3 طيور صغيرة تمكث داخل وعاء من الخزف، ووقف أمامهم الببغاء الذي يبدو كأمهم يحاول مداعبتهم.

 

بعد نشره، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير على مختلف المنصات بين التعبير عن الحب والإعجاب بسلوك الببغاء المشابه للإنسان.

 

وقد حقق حتى الآن  أكثر من 265 ألف مشاهدة ومئات التعليقات.

الببغاء ببغاء طائر الغميضة لعبة الانسان البشرية اللعبة طائر الببغاء بيكابوو الطيور الخزف الحب والإعجاب المنصات اخبار المنوعات أخبار الترفيه تداول رواد مواقع التواصل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الحب والإعجاب الأطفال الصغار مقطع فيديو مذهل بشرية مشاهدة

موضوعات متعلقة

اكتشفت خيانته.. شاهد زوجة تبرح زوجها وعشيقته ضربا بالأحذية|فيديو

بالركل والصفع.. مدرس يعتدي بالضرب الوحشي على طالب داخل الفصل|فيديو

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

في زفاف إسلامي | زواج نائل نصار من ابنة بيل جيتس وتكلفة خيالية للحفل.. صور

بسبب خطأ.. شاهد.. حارس مرمى يعتدي على المدافع بطريقة صادمة أثناء المباراة|فيديو

ملك البيض.. رجل يحمل 735 بيضة فوق رأسه يدخل موسوعة جينيس|صور

في مشهد مؤثر.. شاهد فيل صغير يحتضن حارس غابة

ترشيحاتنا

احتفالات ومباركات على إنستجرام بزفاف ابنة بيل جيتس والمصري نائل نصار.. صور

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

المولد النبوي .. حقيقة مولد النبي ووفاته في يوم الإثنين

سيف الجزيري: قلقت بعد إيقاف القيد.. ولا اتضايق من المقارنة مع مصطفى محمد

هنادي مهنا تكشف عن حلواها المفضلة في المولد النبوي الشريف

سعر الذهب اليوم 19-10-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

شريف منير: غادرت قاعة العرض لأني عندي تحفظ على فيلم ريش

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

أساء لمصر.. نجوم انسحبوا من عرض فيلم ريش ضمن فعاليات الجونة

تسبب في انسحاب الفنانين وسخط الجمهور.. قصة فيلم بمهرجان الجونة يسيء إلى مصر

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

اكتشفت خيانته.. شاهد زوجة تبرح زوجها وعشيقته ضربا بالأحذية|فيديو

بالركل والصفع.. مدرس يعتدي بالضرب الوحشي على طالب داخل الفصل|فيديو

فيديو

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

ياسين منصور: شركة الكرة بالأهلي تتحمل مسؤولية القطاع كاملا في 2022

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ