بيج رامي يصل القاهرة اليوم .. احتفالية خاصة لاستقبال مستر أولمبيا

يعود النجم العالمي رامي السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» بطل مستر أوليمبيا 2021، في الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء ، بعد أن نجح في التتويج باللقب خلال النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصري يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وإفريقيا، مرتين متتاليين، بعد أن باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.



ومن المنتظر أن يكون الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، في استقبال «بيج رامي»، وإسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد، ورئيس اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت»، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية، ومن المقرر أن يصل «بيج رامي» في الساعة الحادية عشرة صباحا بصالة 3 بمطار القاهرة الدولي.

وأعَّد فريق كوسكواد، الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي، استقبالا خاصا؛ احتفالا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في اكبر واعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.



وتم تجهيز استقبال حافل يليق بالنجم الأسطوري واللقب الذي حصل عليه مؤخراً، حيث أعدت له الشركة الراعية أكثر من مفاجأة لاستقبال بيج رامي فور خروجه من المطار، حيث سيبدأ الاستقبال عقب خروج رامي من صالة 3 باستقلاله أوتوبيسا مكشوفا، سيتجول به في شوارع القاهرة.



ومن المنتظر ان يقام خفل تكريم كبير لبيج رامي خلال فعاليتي أولمبيا مصر للهواة والمحترفين المقرر اقامتهما خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري، وينظمهما فريق كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.