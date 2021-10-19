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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته في الخامسة مساء اليوم

الزمالك
الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستأنف تدريباته في الخامسة مساء الغد
تدريباته في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم الجمعة المقبل بإستاد الجيش ببرج العرب.

 

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الوصول من كينيا قبل الاستعداد للقاء العودة أمام توسكر الكيني.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني يوم السبت الماضي بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

ويلتقى الزمالك فريق توسكر الكيني في السابعة مساء يوم الجمعة القادم في مباراة الإياب في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

دوري ابطال افريقيا كارتيرون توسكر الكيني الزمالك

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