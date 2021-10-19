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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتفالات ومباركات على إنستجرام بزفاف ابنة بيل جيتس والمصري نائل نصار.. صور

نائل نصار وزوجته
نائل نصار وزوجته

نشرت جينيفر جيتس، نجلة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، وزوجها المصري نائل نصار صورا جديدة من حفل زفافهم الذي تم منذ يومين.

ووضعت جينيفر صور لحفل الزفاف على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وأعاد نائل نصار نشر الصور مرة أخرى على حسابه.

وانهالت التعليقات من مشاهير السوشيال ميديا في الولايات المتحدة على الصور، حيث أعربوا عن سعادتهم بإتمام الزواج، والصور التي نشرتها جينيفر ونائل.

وتمنى المعلقون التوفيق والحياة السعيدة لنائل نصار وجينيفر جيتس عقب زواجهم.

وتوجهت جينيفر بالشكر إلى جميع من تقدم بالمباركة إليها عبر ستوري على انستجرام، حيث أعربت عن سعادتها بالزواج من نائل نصار وعن حفل الزفاف.

وكتبت جينيفر على صورة الزفاف: "عالمي"، فيما كتب نائل على الصورة: "لقد فعلنا شيئًا في نهاية هذا الأسبوع!، وشكراً لكل من جعل هذا أسعد يوم في حياتي".

وانهالت التعليقات على الصورة لدى نائل من متابعين عرب وأجانب، حيث أرسلوا التهانئ والمباركات للزواج السعيد.

 

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