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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشمل قبرص.. بسام راضي: الرئيس يتوجه إلى أثينا اليوم للمشاركة في القمة الثلاثية التاسعة

صدى البلد

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا، صباح اليوم؛ للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول والتي انطلقت عام 2014.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة "أثينا" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

 

ومن المقرر كذلك أن تشهد الزيارة، لقاء الرئيس مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان؛ للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

كما سيعقد الرئيس، لقاءً، مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس؛ للتباحث حول العلاقات المتميزة بين البلدين التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

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