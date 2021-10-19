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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لو ثبت الفساد.. أشرف صبحي: مخاطبة الاتحاد الدولي لحل اتحاد الكرة

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لها حق التشريع والرقابة على الاتحادات، مشيرا إلى أن هناك تنسيق دائم بين الوزارة واللجنة .

 

وأوضح أشرف صبحي : لجنة الشباب والرياضة لها الحق في مناقشه واستجواب الاتحادات مثلما حدث مع اتحاد الكرة ، جميع الاتحاد يمكن مراقبتها وتم عمل لجنة بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة ويتم مناقشة التقارير .

 

 وأكمل : رصدنا مخالفات وتم اتخاذ الاجراءات الادارية وعلي كل جهة ترد علي التقارير ، البرلمان تحدث عن شبهة فساد مالي، ولو ثبت وجود فساد واضح بواسطة النيابة، سيتم مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وأردف : التجاوزات يتم الرد عليها من خلال الاتحاد أو الجهات الرقابية ويتم مناقشة تقرير حديث .

مشيرا الي أن بعض التجاوزات مشتركة بين الاتحاد الحالي ووقت سابق ويتم مناقشه الامر مع الجهات الرقابية ويتم التحقيق فيها وتم اتخاذ إجراءات علي اتحاد الكرة حينما كان برئاسة هاني ابو ريدة ويتم مناقشه التقرير الاخير لحسم أمرة .

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وأكد اشرف صبحي خلال تصريحاته أن هاني ابو ريدة ليس له اى دور في الاتحاد الحالي ولكن صفته دولية فقط حاليا . 

 ويستمر عمل اللجنة الحاليه حتى 5  يناير، أما لو ثبت فساد واضح تثبته النيابة، سيتم مراسلة الاتحاد الدولي لحلها لانها لجنة معيينه وتأخذ أجر علي عملها الحالي . 

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اتحاد الكرة وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات دفع جزء من الضرائب ويتم جدولة الباقي وكان علي الاتحاد حوالي 100 مليون من فترات متلاحقة .

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة الشباب والرياضة اتحاد الكرة وزير الشباب

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