نشرة الرياضة.. حقيقة تخاذل محمد صلاح مع منتخب مصر.. تعديل عقد مصطفى فتحي في الزمالك.. موسيماني يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة علي مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

فييرا: الدوري المصري صعب.. والزمالك استحق التتويج باللقب

أكد البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك أن أصحاب الرداء الأبيض استحقوا التتويج بلقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

فييرا: محمد صلاح يستحق الحصول على الكرة الذهبية

أكد البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني الأسبق للزمالك أن محمد صلاح نجم ليفربول يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية هذا العام.



كريم شحاتة: كيروش يستقر على إعادة قفشة وشريف للمنتخب في مباراتي أنجولا والجابون

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطني استقر على إعادة محمد شريف و محمد مجدي أفشة لاعبى الأهلى لصفوف المنتخب الوطني فى مباراتي أنجولا والجابون المقرر إقامتهما فى الشهر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.



علاء نبيل ينتقد اتحاد الكرة بسبب قرار منع انتقال الناشئين لفريق يبعد 50 كم عن إقامتهم

قال علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين في نادي زد، إن قرار اتحاد الكرة بشأن منع لاعبي الناشئين من اللعب لأى ناد يبعد عن محل إقامته بـ 50 كم، غير منطقي.



الزمالك يرفع عقد مصطفى فتحي إلى 10 ملايين

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن قرار مسئولي نادي الزمالك بتجديد التعاقد مع مصطفى فتحي لاعب الفريق ورفع قيمة عقده إلى 10 ملايين جنيه.



موسمياني : الإخفاقات طبيعية وأطالب الجماهير بالصبر

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي أنه مازال بحاجه لمزيد من الوقت لتحقيق أفضل رؤية وضعها مع النادي .



فينجادا: نقلت خبرتي لـ كيروش.. ولم أترشح لخلافة حسام البدري

قال البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، إنه لمس اختلافا وتطورات كبيرة بجميع القطاعات في مصر، عما كانت عليه خلال فترة عمله مع الزمالك مطلع الألفية الثالثة.



فينجادا يبرئ محمد صلاح من تهمة التخاذل مع منتخب مصر

قال البرتغالي نيلو فينجادا ، المدير الفني لاتحاد الكرة، إن محمد صلاح أحيانا لا يستطيع أن يقدم مع منتخب مصر مثل ما يقدمه مع ليفربول للفارق الشاسع بين اللاعبين.



سيف الدين الجزيري يكشف موقف عماد النحاس من انضمامه للزمالك

قال سيف الدين الجزيري، لاعب فريق الزمالك، إنه واجه بعض الصعوبات في التجانس مع الفريق الأول بنادي الأفريقي ببلاده بعد تصعيده وكذلك بعد خروجه معارًا؛ لذا قرر الخروج في تجربة جديدة بالاحتراف في الدوري المصري.



عمدة نجريج: محمد صلاح ينفق 70 ألف جنيه شهريا على الأرامل والأيتام.. فيديو

أعرب العمدة ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، التي ولد فيها المصري الدولي محمد صلاح، عن سعادته بما يقدمه الفرعون في الدوري الإنجليزي.



لو ثبت الفساد.. أشرف صبحي: مخاطبة الاتحاد الدولي لحل اتحاد الكرة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لها حق التشريع والرقابة على الاتحادات، مشيرا إلى أن هناك تنسيق دائم بين الوزارة واللجنة .