حدث ليلا.. أشرف صبحي يتوعد اتحاد الكرة حال ثبوت فساد.. الرئيس السيسي يتوجه إلى أثينا.. محمود الليثي يكشف سر ارتدائه بدلة الراحل سمير غانم

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

لو ثبت الفساد.. أشرف صبحي: مخاطبة الاتحاد الدولي لحل اتحاد الكرة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لها حق التشريع والرقابة على الاتحادات، مشيرا إلى أن هناك تنسيق دائم بين الوزارة واللجنة .



عمدة نجريج: محمد صلاح ينفق 70 ألف جنيه شهريا على الأرامل والأيتام.. فيديو

أعرب العمدة ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، التي ولد فيها المصري الدولي محمد صلاح، عن سعادته بما يقدمه الفرعون في الدوري الإنجليزي.



عاجل.. الرئيس يتوجه إلى أثينا اليوم للمشاركة في القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا، صباح اليوم؛ للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول والتي انطلقت عام 2014.



احتفالات ومباركات على إنستجرام بزفاف ابنة بيل جيتس والمصري نائل نصار.. صور

نشرت جينيفر جيتس، نجلة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، وزوجها المصري نائل نصار صورا جديدة من حفل زفافهم الذي تم منذ يومين.



شريف منير: غادرت قاعة العرض لأني عندي تحفظ على فيلم ريش

كشف الفنان شريف منير سبب مغادرته مهرجان الجونة والعودة للقاهرة وأيضا تركه لقاعة عرض فيلم ريش الذي عرض خلال فعاليات المهرجان.

بيج رامي يصل القاهرة اليوم .. احتفالية خاصة لاستقبال مستر أولمبيا

يعود النجم العالمي رامي السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» بطل مستر أوليمبيا 2021، في الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء ، بعد أن نجح في التتويج باللقب خلال النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصري يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وإفريقيا، مرتين متتاليين، بعد أن باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.



موقف سيف الدين الجزيري من رحيل ساسي عن الزمالك

كشف اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الحالي والمقاولون العرب السابق عن رأيه في رحيل اللاعب التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الزمالك



سيف الدين الجزيري يكشف موقف عماد النحاس من انضمامه للزمالك

قال سيف الدين الجزيري، لاعب فريق الزمالك، إنه واجه بعض الصعوبات في التجانس مع الفريق الأول بنادي الأفريقي ببلاده بعد تصعيده وكذلك بعد خروجه معارًا؛ لذا قرر الخروج في تجربة جديدة بالاحتراف في الدوري المصري.



محمود الليثي يكشف سر ارتدائه بدلة مرسوم عليها الراحل سمير غانم

كشف الفنان محمود الليثي في تصريح خاص لصدى البلد سبب ارتدائه جاكيت مرسوما عليه الفنان الراحل سمير غانم .



ستؤدي دور إيزيدية عراقية..صبا مبارك تكشف تفاصيل أحدث أعمالها

قالت الفنانة صبا مبارك، إنني كنت متواجدة ما بين مصر والعراق وبيروت ودبي والأردن، مؤكدة انني عانيت من التعب خلال الفترة الماضية بسبب ذلك ولكنها كانت تجربة مثيرة.