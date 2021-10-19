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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا لطيف ليلا .. والعظمى في القاهرة 28

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد ، وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.


وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.


ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلا عن فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة ( 20% تقريبا).


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
الإسكندرية 26 20
وادى النطرون 27 20
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 19
دمنهور 28 20
بلطيم 27 20
مطروح 26 19
السلوم 26 20
سيوة 29 18
بورسعيد 26 20
دمياط 26 20
الزقازيق 28 19
المنصورة 28 19
الاسماعيلية 29 19
السويس 28 20
العريش 26 21
رفح 26 21
رأس سدر 29 20
نخل 27 16
نويبع 29 23
طابا 26 21
كاترين 25 14
الطور 29 23
شرم الشيخ 32 24
الغردقة 32 24
مرسى علم 31 23
الفيوم 30 20
بنى سويف 30 21
المنيا 30 20
أسيوط 28 21
سوهاج 32 21
قنا 34 21
الأقصر 34 22
أسوان 35 22
ادفو 35 22
أبوسمبل 34 23
الوادى الجديد 33 21
شلاتين 33 23
ابو رماد 32 24
حلايب 30 24
رأس حدربة 30 24


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 41 26
المدينة 40 23
الرياض 37 23
المنامة 33 29
ابوظبى 36 27
الدوحة 37 28
الكويت 36 22
دمشق 25 10
بيروت 26 23
عمان 24 15
القدس 20 16
غزة 26 21
بغداد 31 17
مسقط 34 27
صنعاء 23 12
الخرطوم 40 27
طرابلس 23 17
تونس 23 14
الجزائر 22 13
الرباط 29 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 17 04
اسطنبول 18 12
اسلام اباد 31 18
نيودلهى 30 18 
جاكرتا 32 25
بكين 13 02
كوالالمبور 34 24
طوكيو 16 10
اثينا 21 12
روما 23 06
باريس 22 12
مدريد 25 12
برلين 15 09
لندن 18 12
مونتريال 13 07
موسكو 06 02
نيويورك 19 11
واشنطن 22 12
نواكشوط 38 24
اديس ابابا 23 09

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