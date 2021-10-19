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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس سياحة النواب: الإسكان البديل إنجاز كبير حول أحلام المواطنين لـ حقيقة

نورا على، رئيس لجنة
نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن ما شاهدناه  خلال افتتاح  الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر إنجاز كبير ضخم ، وأحلام المصريين ، تتحول إلى حقيقة ، وبناء الإنسان المصرى محل اهتمام الدولة.

 

وأشارت “ علي” إلى أن التاريخ يسجل بأحرف من نور الإنجازات التي تنفذها الدولة لصالح المواطنين والتي تأتى ضمن موسوعة الإنجازات التي يتم تنفيذها على أرض الجمهورية الجديدة بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب مسيرة إنجازات ومشروعات قومية عملاقة لم تحدث في العالم ، مؤكدة أنه تم تنفيذ عملية تنمية شاملة في ملف الإسكان والعشوائيات تضمنت العديد من المشروعات العالمية الضخمة في مجالات الإسكان لصالح المواطنين على مستوى الجمهورية وخاصة بالقرى والريف المصرى .

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وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع بنجاح أن يحول حياة المواطن إلى حياة كريمة بجد ووفر له السكن المناسب وهو ما يحدث الآن وبالفعل على أرض الجمهورية الجديدة ،لافتة إلى  النهضة الحقيقية التى حدثت وتحولت حياة الإنسان من  العشوائيات إلى حياة كريمة بها كافة الخدمات والمرافق الحديثة ، كما أن المشروعات التي يتم تنفيذها في مجالات الإسكان حاجة ولا في الأحلام ولم نشاهدها في أي دولة في العالم .

وأشادت رئيس سياحة النواب برسائل  الرئيس عبد الفتاح السيسى الهامة التي جاءت خلال افتتاح الإسكان البديل لصالح المواطنين ومنها ، بناء 500 ألف وحدة سكنية ، الحكومة بتعمل حاجة كاملة وزى الكتاب ما بيقول ، وبنصلح أوضاع قديمة ، والقضاء على ظاهرة البناء غير المخطط مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن ، والبناء على الأراضى الزراعية قضية دولة ووعى المواطن هو الأهم لإنهاء الملف ، نستفيد ببعض أراضى الحكومة والوزارات المختلفة لعمل مشاريع للمواطنين .

نورا علي لجنة السياحة مجلس النواب إسكان بديل أكتوبر الأسكان مشروعات قومية

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