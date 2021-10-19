بناء قدرات مسئولي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ورشة عمل بتربية عين شمس

نظمت اللجنة الوطنية لليونسكو، بالتعاون مع المكتب الاقليمى بالقاهرة ومركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أول ورشة عمل من خلال مشروع: بناء قدرات مسئولي متابعة تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة".

حيث افتتحت فاعليات ورشة عمل بناء قدارت مسئولي متابعة تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو ، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع ورئيس جامعة حلوان السابق ، والدكتورة غادة عبد البارى أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو.



وبحضور كلاً من: الدكتور بشر امام قائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الاقليمى بالقاهرة للعلوم في الدول العربية، ود.ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع باللجنة الوطنية لليونسكو، والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية، والدكتورة غادة عبد البارى أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو، ورشا كمال مدير مركز التميز التربوي، ود. عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ونيفين شومان أمين مركز التميز التربوي، وفريق عمل المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ومجموعة من قيادات وخبراء في مجال التربية والتعليم في كلا من وزارة التعليم العالى، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي ومشيخة الأزهر.



وافتتحت الدكتورة رشا كمال ، ورشة العمل بالترحيب بالحضور ، مؤكدة على الشراكة المتميزة مع اللجنة الوطنية لليونسكو والدعم من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث والعلمى ، والمشاركين والحضور.

وأكدت على أهمية ورشة العمل فى سد الفجوة بين ما يتم تقديمه من تقارير واحصائيات، وبين النتائج الفعلية على أرض الواقع، موضحة أن الهدف الرئيسي من ورشة العمل، هو قياس ورصد مؤشرات الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة.



وأشارت الدكتورة غادة عبد البارى، فى كلمتها إلى أن الهدف الرابع المعنى بالتعليم الجيد الشامل والمستدام وفرص التعلم مدى الحياة وأنه المسئول عن تحقيق الاهداف الاخرى من اهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أن فريق العمل المصري يشمل كل جهات التعليم فى مصر منها وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة التضامن الاجتماعى، الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك للعمل بشكل متكامل لتحقيق مؤشرات الهدف الرابع.



وأشار الدكتور حازم راشد، فى كلمته على أهمية تفعيل التعاون بين كلية التربية ومنظمة اليونسكو حيث أنها تعتبر رمز من رموز المؤسسات الدولية التى تهتم بمجال التربية والتعليم وهى من المؤسسات التى ينبغى أن تتصدى لقضايا التعليم، بحكم نشأتها وتاريخها العريق فى الدول العربية وغير العربية.

وأكد على أهمية ورشة العمل، حيث أنها تجمع كثير من الجهات الفاعلة فى مجال التربية والتعليم، لتحقيق هذه الهدف من خلال معرفة أين نحن وإلى أين ينبغى أن تصل، ولن يتم ذلك الا بتجميع مختلف الاطراف ذات الصلة بالموضوع وهذه الورشة هى خطوة أولى على طريق طويل لتحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة.



وأكد الدكتور ماجد نجم ، فى كلمته على أن الهدف الرابع المعنى بالتعليم وغاياته وربط الهدف الرابع بباقى اهداف التنمية المستدامة وصولاً الى اصدار تقرير دولى عن التعليم، مؤكدا أن بناء قدرات مسؤولى الهدف الرابع تأتى على أولويات أعمال اللجنة الوطنية لليونسكو .

وأشار إلى أهمية إعداد دليل لجمهورية مصر العربية ، للهدف الرابع الذي يهدف إلى رصد البيانات واظهار مدى التقدم تجاه تحقيق غايات الهدف الرابع على أرض الواقع ويعمل على نشر البيانات الصحيحة التى تعكس واقع المنظومة التعليمية عن جمهورية مصر العربية لإبراز التقدم فى جمع ورصد البيانات وذلك لإبراز مكانة مصر التعليمية.



وأشار الدكتور بشر إمام مدير المكتب الاقليمى لليونسكو بالقاهرة ، على أهمية بناء قدرات القائمين على المشروع كى تتم متابعة تنفيذ الهدف الرابع من خلال معرفة الفجوات، وكذلك التقدم الذى يتم وفى أى نقاط.

وأشار إلى أهمية إعداد تقرير على الصعيد المحلى يعكس الدقة فى رصد وإظهار البيانات كى يستطيع صانعى القرار تحديد التوجهات المناسبة لتطوير قدرات المعلمين.

وتستمر فعاليات ورشة العمل على مدار ثلاثة أيام.