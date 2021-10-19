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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب تناقش خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاعي السياحة والطيران

لجنة السياحة بمجلس
لجنة السياحة بمجلس النواب

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة ناقشت خلاله مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني فيما يخص قطاعي السياحة والطيران.


وأوضحت النائبة نورا على رئيس اللجنة أن اللجنة تستهدف خلال دور الانعقاد الحالي مناقشة مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سوف تحال إلى اللجنة، ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لدراسة ومناقشة عدد من الملفات الهامة بشأن دور المجلس الأعلى للسياحة فيما يتعلق باقتراح السياسات والتشريعات اللازمة للنهوض بحركة السياحة والأنشطة السياحية، ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وكذلك الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة لتنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية ، بالإضافة لمناقشة دور الجهات الإدارية والغرف السياحية بشأن تنمية المهارات البشرية للعاملين بالقطاع السياحي.


وقالت رئيسة اللجنة إن قطاعي السياحة والطيران من القطاعات المهمة بالنسبة للدخل القومي في مصر، وأنه نتيجة للدعم المباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لقطاعي السياحة والطيران والحفاظ على العاملين بهما، ولاهتمام الدولة والجهود الكبيرة التي بذلتها خلال الفترة الماضية لاستعادة الثقة من كثير من دول العالم في الإجراءات الاحترازية المطبقة فى مصر، والتي تعد نموذجًا مطمئناً لدول العالم في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وهى أمور مشجعة بالنسبة لمعايير الأمن والراحة للسياح الوافدين الى مصر، الأمر الذى تأمل به اللجنة أن تعود السياحة إلى مصر لمسارها الطبيعي كقطاع واعد يسهم فى الدخل القومي لمصر بنصيب كبير.
 

سياحة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب فيروس كورونا الموازنة العامة للدولة

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