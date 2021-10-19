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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء محطة تقوية خدمات شبكات المحمول بشمال سيناء

تقوية محطة شبكات
تقوية محطة شبكات المحمول بالحسنة

أكد اللواء أسامة أحمد محمود عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم بدء العمل في إنشاء محطة تقوية شبكات المحمول  بمدينة الحسنة، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم ،وذلك بالتعاون مع  النائب  جازي سعد عضو مجلس النواب عن وسط سيناء.

 

خدمات الإنترنت 

وأكد على أننا نسعي  إلى تطوير خدمات شبكات المحمول ولتعزيز خدمات الإنترنت في مختلف الأماكن بالمركز والمدينة وتحسنها لصالح المواطنين حيث يعاني الأهالي من ضعف شبكات المحمول الحالية خاصه بالقري والنجوع 
  
وقال  اللواء رئيس المركز والمدينة  اننا نعمل من أجل تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين بمركز والمدينة وفتح أفاق جديده وفقآ للوسائل التكنولوجية الحديثة  .

 

حيث  أصبح هناك حاجه ملحه لتطوير خدمات شبكات المحمول والإنترنت وتحسنها مما يساهم في تعزيز فرص التنمية الشاملة التي تسعي الدولة الي تحقيقها علي أرض سيناء .

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إنشاء محطة تقوية شبكات المحمول الحسنة

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