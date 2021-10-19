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رئيس التحرير
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برلمان

عربية النواب: المركبات المدرعة المطورة بالقوات المسلحة فخر لكل المصريين

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة ،وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أعرب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن سعادته الغامرة بالنماذج المختلفة من المركبات المدرعة بالقوات المسلحة التى تفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقًا لأحدث نظم التصميم والتصنيع والتى روعى فى تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات سواء للقوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية، فضلًا عن قدرتها على المناورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية.

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السيسي يتفقد نماذج من المركبات المدرعة المطورة بمصانع القوات المسلحة

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وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم إن ماشاهدناه من هذه النماذج يجعلنا جميعاً نشعر بالفخر والسعادة بدخول قواتنا المسلحة الباسلة فى عالم الصناعات الاستراتيجية والمهمة والتى تمت بمواصفات رفيعة المستوى موجهاً كل التحية والتقدير  لقواتنا المسلحة على هذا الاداء الرائع فى هذه الصناعات وهو مايؤكد أن مصر تمتلك كل المقومات البشرية والطبيعية لتوطين مثل هذه الصناعات المهمة فى مصر 

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد عددًا من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء كامل وفائى مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح.

 

واستمع الرئيس السيسى إلى شرح تفصيلى من مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتى أظهرت مدى التطور فى تلك الصناعة، بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالميًا، وذلك تمهيدًا لعرض هذه المركبات فى إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2021".

 

كما استمع الرئيس كذلك إلى شرح تفصيلى بشأن الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، بهدف مواكبة التطور العالمى فى هذا المجال.

احمد فؤاد اباظه لجنة الشئون العربية مجلس النواب المركبات المدرعة القوات المسلحة السيسي

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